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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ارتفاع أعداد مصابى حادث قنا أثناء عودتهم من دير مارجرجس

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
حادث قنا
حادث قنا
قنا: إسلام البكري
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ارتفع أعداد ضحايا حادث قنا إلى مصرع اثنين وإصابة 41 آخرين، في تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس ركاب بطريق «قنا - الأقصر» الغربى، أمام قرية المحروسة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب بطريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن مصرع اثنين، وإصابة 41 شخصًا بينهم أطفال وسيدات، بإصابات متنوعة، أثناء عودتهم من الاحتفال بعيد الشهيد مار جرجس.

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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