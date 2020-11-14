حملة بايدن: إعادة الفرز فى جورجيا لن يغير نتيجة الانتخابات

قال الفريق القانوني للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في ولاية جورجيا، إنه لا يتوقع أن تؤدي إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي في الولاية إلى تغيير نتائج الانتخابات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال محامي الحزب الديمقراطي مارك إلياس، الذي كان يعمل مع الحملة الانتخابية في الولاية إنه بمجرد اكتمال إعادة الفرز لن يكون هناك مزيد من الشك حول نتيجة انتخابات الولاية.وفي وقت سابق، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاعتراف بمعطيات الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، معتبرا أن الوقت سيكشف من سيشغل البيت الأبيض.وقال ترامب، في أول كلمة علنية ألقاها منذ أسبوع وتحدث فيها عن جائحة فيروس كورونا، "مهما يحدث في المستقبل، الرب أعلم أي إدارة ستكون هناك والوقت سيكشف ذلك لنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق".وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.