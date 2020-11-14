نجوم الفن والرياضة يشهدون ختام ليالى «فى صحبة الهادى الأمين» (صور)

شهد ختام الليالى المحمدية "فى صحبة الهادى الأمين"، أمس الجمعة، على مسرح البالون بالعجوزة، حضورًا كبيرًا لكوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة والثقافة، إلى جانب إقبال جماهيرى كثيف.وتأتى الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.وحضر الليلة المحمدية، أمس، من قيادات وزارة الثقافة، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، والشاعر أشرف عامر رئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا.ومن الصحافة والإعلام حضر الدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور، والإعلامية سهير شلبى، والكاتب الصحفى الشاعر محمد أحمد بهجت، ومن الرياضيين كابتن أحمد شوبير، ومن عالم الفن شهد العرض المخرج محمد الخولى، المطرب محمد رؤوف، الفنان ماهر سليم، الفنان سامح يسرى، الفنانة نادية شكرى، والفنان ميدو عادل، والمخرج عمر زهران، والنجمة السورية سوزان نجم الدين، والموسيقار ماجد سرور، وحرمه المطربة إيمان عبد الغني.كما حضر الكاتب المؤلف محمد الغيطي، والكاتب الناقد فوزي ابراهيم، المستشار ماضى الدقن نجل الفنان توفيق الدقن، ومن السودان الشقيق الدكتور محمد الياقوت وزير الأوقاف سابقا.يتضمن برنامج الليلة المحمدية، باقة من الأغانى الدينية فى حب الهادى الأمين وأصحابه، منها "طلع البدر علينا، لما النبى حمل الرسالة، أبوبكر قال، لما النبى دعا ربنا، حمزة، يا بلال، ابن الوليد، رسول السلام، ميلاد نبينا، مداحين النبى، مين قدها، حبيب الله"، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأشعار الدينية يلقيها نجوم الفن من أبطال العرض.البطولة للفنانين "أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، والمنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، والبطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.كما يضم فريق العمل الوجه الجديد أسماء عمرو، بطلة الفرفة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والتى تشارك فى العرض بالأداء التمثيلى، ومجموعة من الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد"، الذين يشاركون بإلقاء الشعر، إلى جانب مشاركة عدد من فنانى فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح."في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور الدكتور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.