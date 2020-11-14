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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الشيوخ» المكسيكى يدرس مشروعًا لتقنين بيع الماريجوانا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:37 ص
مجلس الشيوخ المكسيكي
مجلس الشيوخ المكسيكي
عبير سليم
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بدأ مجلس الشيوخ المكسيكي، الجمعة، بالنظر في مشروع قانون حول شرعنة بيع واستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية، في خطوة قد تؤدي لإنشاء أكبر سوق عالمي لهذا النوع من المخدرات.

وجرت مناقشة المبادرة في لجنتي الصحة والعدل في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة دراسة التشريعات.

وينص مشروع القانون على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 جراما، وزراعة ما يزيد عن 4 نبتات من القنب في المنازل، وفق ما نقلت رويترز، اليوم السبت.

ويتضمن المشروع حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها على القاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.

وكان المشرعون المكسيكيون قد أقروا تشريعات خاصة بالاستخدام الطبي للماريجوانا، لكنها لم تنص على شرعية بيعها للمستهلكين.

وتنتظر الشركات الكبرى الخاصة بالماريجوانا الطبية إقرار التشريعات الجديدة وتستعد لتدخل السوق المكسيكية التي من المتوقع أن تكون أكبر سوق شرعية للماريجوانا، حيث سيتم بيع وشراء هذه المخدرات بحرية.

وكانت المحكمة العليا قد حددت الـ 15 من ديسمبر المقبل بمثابة الموعد الأقصى للمصادقة على المبادرة، التي أيدها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، آملا منها بأن تقطع المداخيل عن العصابات الإجرامية التي تنشط في المكسيك.

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