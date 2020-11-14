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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: وضع تونس الوبائى «مقلق جدًا»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، إن الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا المستجد بات "مقلقا جدا" في البلاد.

وأوضح سوتيران، لوكالة الأنباء التونسية، أن عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات والوفيات المسجلة في الفترة الماضية في ارتفاع ملحوظ.

وفرضت تونس، منذ نحو شهر، تدابير للحد من سرعة تفشي الفيروس، بمنع كافة التظاهرات والتجمعات، وقيودا على الأنشطة التجارية، والمقاهي والمطاعم، وحظر تجوال ليلي، وإلزامية الكمامات، لكن معدلات الإصابة بالفيروس والوفيات لا تزال مرتفعة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه تم بتاريخ 12 نوفمبر الحالي، تسجيل 27 حالة وفاة و1562 حالة إصابة جديدة، من بين 4523 تحليلًا مخبريًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم يوم الخميس التبليغ عن 31 حالة وفاة جراء "كوفيد ـ 19"، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2209 وفيات، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 76106 إصابات.

وبلغ عدد المتعافين 25912 متعافيا من بين 77668 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1538 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، يقيم 275 منهم حاليا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 142 من بينهم للتنفس الاصطناعي.

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