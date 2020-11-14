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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كييف تعلن عن خطة لإجراء تبادل جديد للأسرى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
تبادل للأسرى
تبادل للأسرى
وكالات
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أعلنت كييف أن هناك خطة لتنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين الطرف الأوكراني وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، حتى 24 ديسمبر المقبل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مستشار رئيس الوفد الأوكراني إلى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة في أوكرانيا، أليكسي أريستوفيتش، في تصريح تلفزيوني: "من المخطط لتبادل الأسرى حتى عيد الميلاد (بالتقويم الكاثوليكي) وبالتحديد حتى 24 ديسمبر".

وأضاف أريستوفيتش أنه من المتوقع أن يتم منح موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية الوصول إلى الأسرى الأوكرانيين المحتجزين في دونباس حتى 15 نوفمبر.

وسبق أن دعا رئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال، ليونيد كرافتشوك، خلال مفاوضات عقدت في إطار عملها يوم 11 نوفمبر، إلى إجراء تبادل جديد للأسرى حتى نهاية هذا العام، إلا أن سلطات دونيتسك اتهمت أوكرانيا بمواصلة ملاحقة الأشخاص الذين تم تسليمهم للجمهورية غير المعترف بها في 2019 و2020، الأمر الذي يعرقل هذه العملية.

وأعلنت دونيتسك ولوجانسك الواقعتان في منطقة دونباس شرق أوكرانيا استقلالهما عن السلطات في كييف عام 2014 على خلفية أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد وتحولت إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

وعلى الرغم من إقرار 3 وثائق خاصة بتسوية النزاع في المنطقة بين الجانبين في إطار مفاوضات مينسك وتنص على وقف إطلاق النار، إلا أن الأعمال القتالية المتقطعة بين الطرفين لا تزال جارية من حين إلى آخر.

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