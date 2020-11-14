إصابة 39 شخصًا فى حادث تصادم بقنا

أصيب 39 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة وسيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي «قنا ـ الأقصر» أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.وتلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة بالطريق الصحراوي الغربي «قنا ـ الأقصر» أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، مما أسفر عن إصابة 39 شخصًا.وعلى الفور، تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث؛ لنقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.