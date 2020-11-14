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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طهران: العقوبات الأمريكية تمنعنا من الحصول على دفعات مقدمة للقاحات كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
سيما سادات لاري
سيما سادات لاري
عبير سليم
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أعلنت الحكومة الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تمنعها من الحصول على لقاحات مرتقبة ضد فيروس كورونا في إطارة مبادرة «كوفاكس» لمنظمة الصحة العالمية.

ووفق ما نقلته «رويترز»، اليوم السبت، فإن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، صرحت للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية تمنع إيران من توفير دفعات مقدمة لمبادرة «كوفاكس» العالمية التي جرى إطلاقها لتزويد الدول ألأفقر بلقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في وقت واصلت فيه الوفيات من المرض في التزايد في أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا من الجائحة.

وأوضحت لاري: «الدفعات المسبقة لبلادنا للمشاركة في كوفاكس سارية لكن بسبب العقوبات الجبانة التي فرضها الأمريكيون والمشكلات في تحويل العملة لم يحدث هذا بعد».

وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق من الجمعة، بأن إيران، التي تكافح، حسب السلطات الصحية، موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 إلى 40582 حالة.

كما سجلت إيران، الدولة الأكثر تضررًا من جائحة «COVID-19» في الشرق الأوسط، 11737 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 738322.

وتقول واشنطن، إن العقوبات، التي فرضتها منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، تستثني الغذاء والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى.

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