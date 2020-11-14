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الثقافة

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
تغريد فياض
تغريد فياض
نضال ممدوح
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تستضيف الجمعية الإفريقية بالزمالك٬ في الثالثة والنصف من بعد عصر اليوم السبت٬ أمسية جديدة من أمسيات٬ منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني٬ والذي يعقد تحت عنوان: «المرأة روح العالم.. وأشرق الكون بوجودها».

يشارك في اللقاء كل من: الدكتورة نوران فؤاد وتتحدث عن دور المبدعة المصرية في دعم مجتمعها، والدكتورة لمياء عبدالله٬ رئيسة الرابطة المغربية المصرية للصداقة بين الشعوب، وتتحدث عن دور المرأة المغربية في دعم الأسرة والمجتمع.

كما تتحدث الفنانة الكويتية عالية شعيب عن المرأة الكويتية ومساهمتها في دعم مجتمعها، والدكتورة ولاء شريف وصفي تتحدث عن المرأة المصرية ودورها السياسي والوطني، والدكتورة منى بركات تتحدث عن دور المرأة الفلسطينية في دعم مجتمعها.

أما نجلاء أسامة٬ تتحدث عن المرأة المصرية في الإعلام ودورها، ومن جنوب السودان نيابانج كوث لول، وتتحدث عن دور المرأة الأفريقية في الحروب في دعم مجتمعها، ومثال في جنوب السودان.

وتتحدث الشاعرة الجزائرية فتيحة عبدالرحمن عن المرأة في الجزائر ودورها في بناء المجتمع، ويتدث حمدي لبيب السفير المصري السابق في كوريا الشمالية عن دور المرأة المصرية في الحروب، كما يتحدث الروائي اللبناني دكتور محمد طعان عن المرأة في رواياته.

وتتحدث هاجرعثمان عن المرأة النوبية ودورها في تنمية المجتمع، وحسناء محمد تتحدث عن المرأة الصعيدية ودورها في مجتمعها والعقبات التي تواجهها، ومثال لذلك في محافظة المنيا.

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