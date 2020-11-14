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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
إبراهم الطنبولي
إبراهم الطنبولي
نضال ممدوح
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يفتتح في الرابعة من بعد عصر اليوم السبت٬ بجاليري زجزاج بالشيخ زايد٬ معرض الفنان السكندري إبراهيم الطنبولي٬ والذي يقام حتى الثاني من شهر ديسمبر القادم.

وبحسب إدارة الجاليري: أكثر ما يميز أعمال "الطنبولي" الفنية أن سطوحه دائمة الحركة، وكأنها مقتطفة من مشهد طازج للتو، يجيد توظيف خطوطه أو بالأحرى تحريرها، لخلق شخوصه ومفرداته المحملة بالدلالات والمعانى، حتى طبيعته الصامتة استعارت من شخوصه روح الحياة.

ولا يكاد معرضه يخلو من أبطاله المفضلين المرأة والطفل، ومن مشاهد الصيادين والمصايف والمراكب، ومن رموز يحمل كل منها دلالة، فالسمكة بالنسبة له هي رمز الحضارة تجدها في الغالب ممتدة بعرض المسطح حاملة فوقها بناء متكامل، أما الطائر فتارة هو انعكاس لنفسه بأسفاره وتحرره، وتارة هو السمو والروحانية، أما الحيوانات فهي علاقة الإنسان بالأرض والحياة، وغير ذلك.

أعمال الفنان إبراهيم الطنبولي محملة بالبهجة اللونية ناطقة بالتفاؤل، وإذا كانت أعماله في التصوير هي احتفاء بالحياة، التي لا تنفصل عن جذوره التي يغوص فيها حتى النخاع، فإن أعماله النحتية كذلك تعكس ولعه بمصر، إذ أن المرأة التي تتكرر في أعماله ما هي إلا تجليات لحضور مصر في وجدانه.

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