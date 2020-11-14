بيرو.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين على عزل فيزكارا

أسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين على عزل الرئيس مارتين فيزكارا في بيرو عن سقوط عشرات المصابين.وحسبما وكالة الأنباء الفرنسية، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وحطموا الواجهات الزجاجية ودمروا سيارات في الشوارع.وقالت الشرطة، إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 27 شخصا، بينهم 11 من أفراد الشرطة.ونفى وزير الداخلية جاستون رودريغيز صحة التقارير عن استخدام الشرطة أسلحة فتاكة أثناء تفريق المظاهرات، مؤكدا أنها تستخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي فقط ردا على الاعتداءات على الممتلكات العامة.وتستمر الاضطرابات في العاصمة البيروفية ليما والمدن الكبرى في البلاد منذ 4 أيام، حيث قرر الكونجرس عزل الرئيس فيزكارا من منصبه بتهم الفساد وتولي رئيس الكونجرس مانويل مورينو رئاسة الجمهورية مؤقتا.