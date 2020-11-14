رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تصنف نوعى نبيذ فى قائمة المنتجات المحمية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
نبيذ
نبيذ
وكالات
طباعة
وافقت المفوضية الأوروبية على طلبات إدراج نوعي نبيذ إقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي، وسولتفادكيرتي الهنجاري، على قائمة المنتجات محمية المنشأ.

وحسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، يأتي النبيذ الإيطالي بأنواعه المختلفة من منطقة في شمال شرق إيطاليا تشتهر بتربتها الغنية بعناصر مغذية تعطي طابعًا خاصًا لطعم النبيذ، كما تلعب فيها صناعة النبيذ دورا محوريا منذ قرون عديدة.

أما النبيذ الهنجاري، فينتج في منطقة واقعة بين نهري الدانوب وتيسا، وتتميز المنطقة بتربتها الرملية وانخفاضها، ما يعطي المنتج خصائص فريدة من نوعها.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، على عراقة تقاليد سكان المنطقتين الإيطالية والهنجارية وحرصهم على إنتاج نبيذ عالي الجودة.

ويضاف هذان المنتجان إلى قائمة أوروبية تضم 1147 نوعا من النبيذ المحمي المنشأ من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد.

موضوعات متعلقة

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية

جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى.. اليوم