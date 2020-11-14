المفوضية الأوروبية تصنف نوعى نبيذ فى قائمة المنتجات المحمية

وافقت المفوضية الأوروبية على طلبات إدراج نوعي نبيذ إقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي، وسولتفادكيرتي الهنجاري، على قائمة المنتجات محمية المنشأ.وحسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، يأتي النبيذ الإيطالي بأنواعه المختلفة من منطقة في شمال شرق إيطاليا تشتهر بتربتها الغنية بعناصر مغذية تعطي طابعًا خاصًا لطعم النبيذ، كما تلعب فيها صناعة النبيذ دورا محوريا منذ قرون عديدة.أما النبيذ الهنجاري، فينتج في منطقة واقعة بين نهري الدانوب وتيسا، وتتميز المنطقة بتربتها الرملية وانخفاضها، ما يعطي المنتج خصائص فريدة من نوعها.وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، على عراقة تقاليد سكان المنطقتين الإيطالية والهنجارية وحرصهم على إنتاج نبيذ عالي الجودة.ويضاف هذان المنتجان إلى قائمة أوروبية تضم 1147 نوعا من النبيذ المحمي المنشأ من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد.