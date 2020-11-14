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الثقافة

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
الزمن
الزمن
نضال ممدوح
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ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ أمسية شعرية لمناقشة "الزمن" للشاعر مصطفى إبراهيم٬ والصادر عن دار الكرمة للنشر، حيث يناقش الديوان ويحاور صاحبه الشاعر إبراهيم داود.

يشار إلى أن «الزمن» ديوان بالعامية المصرية٬ ويضم 33 قصيدة منها: اللغة، لسه كتير، الاندماج، الطريق، كنا هَبَاءً مَّنثُورًا، فرادى، الشعرة اللي بين الحق والباطل، طواحين الهواء، أحلام، فيلم طويل، البنكنوت، الطبيعي، المواقع الزرقا، الكود، الشكل، زي أي اتنين، بدلة الدنيا، إمبارح، أنا بكبر، زي أهالينا، معملش جاجة تستحق الذكر، نفسك، الاعتزال، ما كانش بيكره العالم، الموت بيشبه للحياة، الشرود، الساعة، المتأكدين، الشك، التوحيد، ماذا يدور، ابني الحبيب.

ولد مصطفى إبراهيم في الجيزة عام 1986، تخصص في هندسة الطيران، صدر له ديوانين: «ويسترن يونيون فرع الهرم» و«المانيفستو»، واللذين لقيا تقديرًا نقديًا ونجاحًا شعبيًا.

غنى من كلماته عدد من المغنيين مثل محمد محسن ومريم صالح وغالية بن علي وفريق إسكندريلا، كما فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014 عن ديوان «المانيفستو».

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