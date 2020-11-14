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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبى يتعهد بتعزيز العمل لمحاربة الإرهاب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبير سليم
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تعهد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمضاعفة الجهد من أجل محاربة "الإرهاب والتطرف والعنف"، مؤكدين ضرورة بذل مزيد من الجهد رغم أن دولهم قطعت شوطا هاما في هذا الملف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر، ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانس، عقب الاجتماع الافتراضي لوزراء داخلية دول الاتحاد، والذي تزامن مع الذكرى الخامسة لهجمات باريس في 13 نوفمبر 2015.

ووفقا لما أوردته وكالة آكي الإيطالية، اليوم السبت، فقد شدد الوزير الألماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة سد الثغرات التي لا تزال باقية في البنيان التشريعي والتنفيذي الأوروبي لتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكد أنهم مصممون على العمل معا، مشددا في السياق على أن الإرهاب لن يفرقهم.

وتطرق الوزراء إلى عدة جوانب منها ضرورة تسريع وتحسين عمليات تبادل المعلومات حول المشتبه بهم وتحركاتهم بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء ونظيراتها في خارجه، توازيا مع تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد بمشاركة الوكالات المتخصصة.

وأولى المشاركون في الاجتماع، حسب الوزير الألماني والمفوضة الأوروبية، اهتماما خاصا بمحاربة ظواهر التطرف عبر شبكة الإنترنت، مطالبين بالعمل على حذف أي محتوى يدعو للكراهية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعة واحدة فقط.

كما تعهد الوزراء بتحسين مستويات التشريع والعمل بشأن ضبط الرقابة على تجارة السلاح وتمويل الإرهاب.

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