القضاء فى بنسلفانيا يرفض المزيد من دعاوى حملة ترامب

رفض القضاء في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عددًا من الدعاوى التي قدمتها حملة الرئيس دونالد ترامب تطالب ببطلان آلاف الأصوات التي تم إرسالها عبر البريد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، رفضت محكمة القضايا العامة في مقاطعة مونتجومري دعوى كانت تطالب بإلغاء 600 صوت تم إرسالها عبر البريد واعتبارها غير صالحة.ورفضت محكمة أخرى في فيلادلفيا دعوى مماثلة بشأن 4666 صوتا آخر.ويأتي ذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في الدائرة الثالثة الدعوى التي قدمها الجمهوريون، والتي طالبوا فيها بإقرار بطلان 10 آلاف من استمارات التصويت التي وصلت عبر البريد مع تأخر.يذكر أن تقديرات معظم وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، لكن عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة في عدد من الولايات الحاسمة، التي تم فيها تسجيل نتائج متقاربة للمرشحين.ولم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته، ورفعت حملته العديد من الدعاوى القضائية في مختلف الولايات، مطالبة بإيقاف فرز الأصوات أو إعادة فرزها أو الاعتراف ببطلان بعض الأصوات التي أرسلت عبر البريد، لكن المحاكم قد رفضت العديد من هذه الدعاوى.