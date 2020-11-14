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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق لإصابات كورونا اليومية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
عبير سليم
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سجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكثر من 154.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

وأفاد مركز جونز هوبكينز المعني بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بتسجيل 154576 إصابة جديدة بالمرض في الولايات المتحدة خلال 13 نوفمبر، مقابل 153496 في 12 نوفمبر، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 10707397.

ولا يعتبر هذا الإحصاء نهائيا حيث سيتم نشر النتائج الكاملة الخاصة بالإصابات المسجلة يوم 13 نوفمبر لاحقا، إلا أن الحصيلة أكبر من الارتفاع القياسي الذي تم رصده 12 نوفمبر، وفق سي إن إن.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بنحو 10.7 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بحوالي 244 ألف حالة.

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