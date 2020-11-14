جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى.. اليوم

تنظم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ أمسية فنية لإحياء ذكري وفاة الفنان محمد فوزي، وذلك بحضور السفير محمد درويش، والدكتورة ميادة الحو حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب، نجل شقيق الفنانة مديحة يسري.يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي وثائقي عن مشوار الفنان محمد فوزي بعنوان «عوام فى بحر النغم»، بصوت الفنان محمد فوزي، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد، مع تسجل نادر بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محمد فوزي أثناء مرضهما بإحدى مستشفيات لندن، مع عرض وثائق ومستندات وصور نادرة من مكتب الفنانة مديحه يسري.يتضمن الحفل عرض تسجيلات صوتية لكل من الفنانة مديحة يسري، الفنانة هدي سلطان، الدكتور منير محمد فوزي، الدكتورة ميادة الحو، المهندس خليل حبيب، الموسيقار عمار الشريعي، مع عرض أغنية نادرة يتم إذاعتها لأول مرة.ويشدو الفنانيين: نبيل قطيط، محمد وحيد، هاجر حمدي، شماء ناصر، رجاء مصطفي، أحمد شوشة، داليا حسني، بروائع الفنان محمد فوزى والموسيقار فريد الأطرش، بمصاحبة المايسرو محمود فرج، وعزف على الجيتار للفنان مصطفي صيامي.