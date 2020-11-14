تباين أسعار المواد الخفيفة.. والبن يسجل 110.15 دولار

تباينت أسعار السلع للمواد الخفيفة، اليوم السبت 14 نوفمبر في الأسواق التجارية، وارتفع سعر طن البن الأمريكي وسجل نحو 110.15 دولار، مقارنة بنحو 108.80 أمس بنحو 1.35 دولار، فيما تراجع سعر طن الكاكاو إلى 2331.5 دولار، مقابل نحو 2376 دولار.وسجل سعر طن الشوفان نحو 306.30 دولار بزيادة نحو 12 دولار، مقابل هبوط سعر طن فول الصويا ليصل لـ 1143.50 دولار، مقابل 1148.62 دولارًا الأسبوع الماضي بتراجع قدره نحو 2.7 دولار للطن الواحد.وتراجعت أسعار زيت الصويا المكرر إلى 15100 جنيهًا للطن صب أرضه، فيما أستقرت أسعارزيت أولين 12600 جنيهًا للطن صب أرضه، في الوقت الذي ارتفع فيه زيت الذرة الخام إلى 15000 جنيهًا للطن صب أرضه، كما تراجع سعر زيت عباد الشمس المكرر إلى 15700 جنيهًا للطن صب أرضه، مشيرة إلى تراجع أسعار السكر المكرر إلى 6500 جنيهًا للطن معبأ أرضه.وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية استقرار المساحة المنزرعة ببذرة فول الصويا عند 25 ألف فدان، ويعتبر مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، هو السلطة المسئولة عن إخراج وتسويق بذور فول الصويا المعتمدة، وستصدر 4 أصناف فول الصويا جديدة الجيزة 21 والجيزة 22 والجيزة 25 والجيزة 111 فى 2018.ويتم استهلاك إجمالي 3.5 مليون طن من محصول فول الصويا في مصر، تشمل 1.5 مليون طن من طحين فول الصويا في تربية الأحياء المائية في مصر، ونحو 1.3 مليون طن في تغذية الدواجن، ونحو800 ألف طن لتغذية الماشية بغرض التسمين أو إنتاج الألبان.