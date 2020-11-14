صدور رواية «أنهر بنت الرافدين» بالإنجليزية عن دار المتنبى

صدرت اليوم عن دار المتنبي للترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة٬ رواية "أنهر بنت الرافدين" للروائي العراقي هيثم نافل والي٬ باللغة الإنجليزية، والتي تعتبر الجزء الأول من رباعيته الروائية، حيث كانت الرواية قد صدرت للمرة الأولى بالعربية عام 2016.وعن الرواية يقول "نافل": "أنهر بنت الرافدين" هي مشاهد رأتها العين، وخزنتها الذاكرة، هي قصة حياة الفتاة العراقية "أنهر"، قصة البراءة والصفاء والحب في زمن القهر، هي قصة حياة الإنسان العراقي الذي لم يعد يطيب له غير الحزن، وخيبات الأمل المتتالية والمستمرة٬ بل هي قصة حياة الكثيرين من الهاربين من القهر والقمع، والتائقين لحياة أخرى يتنسمون فيها نسائم الحرية والحب.يذكر أن "هيثم والي نافل" نشر مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والحكايات والمقالات في مواقع ومجلات عربية عديدة منها، وله العديد من الإصدارات منها: "نتاج السنين" مجموعة قصصية مطبعة فاكَن في ميونخ 2005، وعن نفس الدار صدر له الشك وأشياء أخرى٬ الدين والنبي في التاريخ: دراسة.كما نشر المجموعات القصصية: الموتى لا يتكلمون٬ الهروب إلى الجحيم٬ عجائب يا زمن. وروايات: أنْهُر بنت الرافدين٬ طاعون الشرق٬ الوهم. وتحت الطبع أعمال: العودة٬ من داخل الزنزانة٬ تأملات في عالم الإنسان٬ الخناس٬ موت على رصيف الغربة. سردار قاسم: رواية مشتركة مع الروائية نهاية إسماعيل بادي.