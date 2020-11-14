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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصحة اللبنانية: 1904 إصابات جديدة بكورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت ​وزارة الصحة​ في لبنان، تسجيل 1904 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 102607 حالات.

وأفادت الوزارة بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 796حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة بلغ 840، من بينها 307 في العناية المركزة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 13660 فحصًا مخبريًا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1075 فحصًا في المطار.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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