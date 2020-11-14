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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لن نفرض إغلاقًا جديدًا لمكافحة كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:52 ص
ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته لن تفرض إغلاقًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الرئيس الأمريكي، في خطاب بالبيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه يفتخر بما وصلت إليه إدارته، حيث أطلقت خلال الـ 9 أشهر الماضية المبادرة الأكبر والأسرع في التاريخ لتصنيع لقاح كورونا، قائلا: "أعتقد أننا صنعنا أمرًا تاريخيًا في صناعة لقاح فيروس كورونا المستجد".

وقال ترامب إنه سيجري توزيع لقاح (فايزر) في القريب العاجل، مضيفا أن "المرض معقد لكننا نتفهمه بشكل جيد".

وطالب ترامب الأمريكيين بأن يظلوا يقظين، خاصة وأن الطقس يصبح أكثر برودة، والخروج من المنزل والتجمعات في الخارج أكثر صعوبة كذلك.

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