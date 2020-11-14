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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محاضرة حول آلة الكمان أونلاين بـ«الأعلى للثقافة».. اليوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تبث في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة٬ وقناته بموقع يوتيوب٬ محاضرة يقدمها الفنان الدكتور إيهاب عبد الحميد٬ الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية٬ حول آلة الكمان.

يأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا.

تتطرق المحاضرة إلى تاريخ معرفة البشر لآلة الكمان٬ من خلال إلقاء نظرة على تاريخ آلة الكمان، وكيف أنها تطورت ضمن الآلات الوترية عن عائلة الآلات القيثارية، وكيف نشأت في الثقافات الفروسية لآسيا الوسطى، ومن الأمثلة عليها آلة البزق، ومنها تطورت آلة الكمان، بالإضافة إلى إطلالة للتعرّف على أنواع آلة الكمان، وسبب تفردها بين الالات الوترية.

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