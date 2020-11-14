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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: إتاحة لقاح كورونا لكل سكان أمريكا فى أبريل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يصبح لقاح شركتي "Pfizer" و"BioNTech" ضد فيروس كورونا المستجد متاحا لجميع سكان الولايات المتحدة في شهر أبريل 2021.

وقال ترامب، مساء الجمعة، وفق وكالات، في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوعة: "سيتم إنتاج ملايين الجرعات قريبا، وهي جاهزة وفي انتظار المصادقة النهائية (من قبل هيئة الدواء والغذاء). اللقاح سيكون متاحا في أبريل لكل السكان".

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح "قريبا جدا"، مشيرا إلى أن نسبة فعاليته تجاوزت 90%، وأضاف: "هذا أمر لم يتوقعه أحد. وأمصال أخرى آتية قريبا، أعتقد أنها ستكون على مستوى مماثل وربما أفضل".

كما تعهد الرئيس الأمريكي بألا تلجأ إدارته إلى إغلاق جديد حال بقائه عند السلطة في البلاد، بينما تشير النتائج المرحلية إلى هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

ونشرت شركة "BioNTech" الألمانية للأدوية، يوم 9 نوفمبر، نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـنحو 10.7 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بحوالي 243.5 ألف حالة.

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