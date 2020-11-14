فرنسا تعلن القضاء على عشرات المسلحين فى مالى

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية القضاء على عشرات المسلحين في عملية أمنية نفذتها القوات الفرنسية في مالي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشارت هيئة الأركان إلى أن العملية نفذتها الوحدات الخاصة في وسط مالي، التي وصلت إلى المكان على متن مروحيات، وجرت العملية بإسناد الطائرات المقاتلة.وأسفرت العملية عن "القضاء على العشرات من الإرهابيين بعد عدة ساعات من العمليات القتالية على الأرض".وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق، تصفية قيادي في تنظيم "القاعدة" أثناء العملية في مالي، اعتبرته فرنسا مسؤولا عن عدد الهجمات على القوات الأمنية المالية والدولية.