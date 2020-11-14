عرض فيلم «صندوق الدنيا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

ضمن فعاليات نادي السينما الإفريقية، يعرض في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ فيلم «صندوق الدنيا»، تأليف وإخراج عماد البهات.يشار إلي أن فيلم «صندوق الدنيا» فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية، وهو من بطولة الفنانيين: «خالد الصاوي٬ رانيا يوسف٬ صلاح عبد الله٬ باسم سمرة٬ أحمد كمال٬ علاء مرسي٬ عمرو القاضي٬ وحسن العدل».يتناول الفيلم في إطار درامي، وفي منطقة وسط البلد، مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، حيث الأب الملكوم الذي يفقد ابنه الصغير وسط زحام المدينة، والممثلة التي تضطر إلى بيع جسدها مقابل العودة للأضواء، وفاطمة التي توافق على الزواج بطريقة مهينة حتى تلحق بقطار الزواج.