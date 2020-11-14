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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا الجديدة تتراجع بشكل كبير فى فرنسا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 تراجع بشكل كبير في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد.

وسجلت الوزارة 23794 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع عن 33172 يوم الخميس ومقابل 60486 حالة يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الوزارة توثيق 932 حالة وفاة ليرتفع إجمالي من توفوا جراء الفيروس إلى 43892 حالة وفاة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس إلى 24 بعد أن كان 737 يوم الخميس.

كما انخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة إلى أربعة فقط من 96 يوم الخميس وأكثر من 100 يوميا الأسبوع الماضي.

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