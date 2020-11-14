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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التحالف العربى يعلن إحباط هجوم جديد على السعودية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
التحالف العربى
التحالف العربى
وكالات
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط هجوم جديد على المملكة من قبل قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إنها تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد التحالف العربي، أول أمس الخميس، بأن قواته أحبطت 5 هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في غضون حوالي 24 ساعة.

والأربعاء أعلن التحالف العربي رصد قواته البحرية محاولة من قبل الحوثيين لتنفيذ "عمل عدائي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، تم إطلاقهما من محافظة الحديدة".

وأكد مساء الخميس اندلاع حريق في محطة لتوزيع المنتجات النفطية في منطقة جازان جنوب المملكة نتيجة هذا الهجوم.

وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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