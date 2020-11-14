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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير فرنسى من «المماطلة» فى تشكيل الحكومة اللبنانية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
باتريك دوريل وعون
باتريك دوريل وعون
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أكد مستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، وجوب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الاستمرار في المماطلة بالتأليف الحكومي من شأنها إضاعة الفرصة المتاحة، ومن ثم عدم انعقاد أي مؤتمر دولي لدعم لبنان وضياع المساعدات، التي سبق وتقررت لصالحه خلال مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس عام 2018.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الموفد الفرنسي مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في إطار الاجتماعات التي يعقدها "دوريل" مع رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية.

وقال الموفد الفرنسي لـ "جعجع" إنه أبلغ هذا الموقف، في شأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لجميع من التقاهم على مدى يومي أمس واليوم من زعماء القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن الوقت بالغ الحرج، وأن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل الفرصة الأخيرة للبلاد.

من جانبه، حمّل جعجع - دوريل رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي في سبيل كشف ملابساته وتحقيق العدالة.

وكان مستشار الرئيس الفرنسي قد التقى على مدى يومي أمس واليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية الرئيسية.

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