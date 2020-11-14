سائق الشهامة: ما فعلته سلوك طبيعى لوجه الله (صور)

تحدث محمد القصباوى، سائق الشهامة ابن قرية جزيرة نكات التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، عن واقعة ضبطه المتهمين بذبح سائق تاكسى لسرقته بطريق مدينة السادات مديرية التحرير.وقال "القصباوي"، في لقاء مع "الدستور"، إن المسألة ليست تعبيرًا عن بطولة أو استعراض، بل هى سلوك طبيعى لوجه الله، حيث أكد أن هذا الموقف لو عاد به الزمن لفعله مرات عديدة.وأضاف "القصباوي"، والمعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعى بـ"سائق الشهامة"، أن "أى إنسان يعرف ربنا لازم يتصرف زى ما أنا اتصرفت بالضبط لأن النخوة والشهامة المفترض أن تكون صفات أصيلة فى أى بنى آدم سوى".وعن الواقعة أضاف محمد أنه بعد الانتهاء من العمل وأثناء الرجوع رأى مشهدًا غريبًا، حيث 3 أشخاص يلقون بسائق التاكسى بعد ذبحه، ويقودون السيارة بسرعة جنونية فى محاولة للهروب بعدها".وتابع: "مش عارف اللى حصلى.. جريت وراء التاكسى بأقصى سرعة للقبض على المجرمين ومهمنيش إنهم مسلحين، وكان معايا سيارة أخرى ساعدتنى فى تضييق الخناق على اللصوص، حتى انقلبت السيارة بهم من شدة السرعة، ونزلت من السيارة ومعى زملائى وقمت بالجرى خلفهم حتى قمت بالإمساك بهم، وكتفنا اثنين منهم بالحبال وانتظرت الشرطة وقمنا بتسليمهم وهرب واحد مننا للأسف".وتمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الأهالى، من ضبط عاطلين حاولوا سرقة صاحب تاكسى تحت تهديد السلاح، وحال سرقتهم السيارة انقلبت بهم على طريق السادات كفر داود، وقام الأهالى بتقيديهم بالحبال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين اعترفوا بقيامهم باستدراج صاحب التاكسى بحجة توصيلهم مقابل مبلغ مالى كبير لإغرائه، وعند الوصول إلى مفارق التحرير على طريق كفر داود السادات قام أحدهما بطعنة بمطواة وإلقائه من التاكسى، وحال فرارهم شاهدهم سائق سيارة نصف نقل محافظة البحيرة، وطاردهم حتى انقلبت السيارة بهم، وقيّدهم الأهالى بعامود إنارة، حتى ألقت الشرطة القبض عليهم لبدء التحقيق معهم.