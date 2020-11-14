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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يحذر من «أزمة إنسانية» بشأن اللاجئين الإثيوبيين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
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تفقد الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، وزير الداخلية السوداني، الحدود الشرقية بولايتي القضارف وكسلا (شرق السودان)، وأطلع على الأحوال الأمنية والجنائية، على خلفية وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين إلى الولايتين، مناشدا المنظمات الطوعية لتقديم العون والخدمات.

وقال وزير الداخلية السوداني، في بيان عقب عودته والوفد المرافق له، إن الزيارة جاءت بتكليف من رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عبر مجلس الأمن الوطني.

وأوضح أن الوفد شمل أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بمعالجة الأزمات والجهات المختصة، لافتا إلى أن الوفد عقد لقاء مع لجنتي أمن الولايتين، وتم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تقديم العون العاجل للاجئين في المجالات الإنسانية، والتحسب إلى وصول أعداد متزايدة بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها إثيوبيا.

وأضاف أنه تم توجيه جهات الاختصاص بحصر وتسجيل الواصلين إلى الأراضي السودانية وتحديد الاحتياجات العاجلة والاهتمام بدعم الشرائح ذات الخصوصية وتوفير الخدمات الطبية والصحية للنساء والأطفال واتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون تفشي الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكد أن هناك خطة لترحيل اللاجئين إلى معسكرات الايواء بصورة آمنة، مشيدا بالتنسيق الأمني بين القوات النظامية بالولايتين.

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