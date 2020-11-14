رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الكندية: لم نرصد تهديدًا داخل مبنى مونتريال

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
أ ش أ
طباعة
أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية، أنها لم تجد أي تهديد في الوقت الحالي، أثناء تنفيذها لعملية للرد على تقارير بوجود حالة رهائن داخل مبنى لشركة ألعاب شهيرة وسط مدينة (مونتريال) بمقاطعة (كيبيك).

وقالت الشرطة: "لم يتم تحديد أي تهديد في الوقت الحالي، نقوم حاليا بإخلاء المبنى".

وبدأت الشرطة في مرافقة الموظفين من مبنى الشركة وإخلائه، فيما تواصل التحقيق في المبنى الواقع في حي (مايل إند).

ولا تزال عملية الشرطة مستمرة في مكاتب الشركة في مونتريال، دون الإبلاغ عن أي إصابات، وانتشرت في المنطقة سيارات إسعاف وعربة مدرعة تابعة للشرطة وفرقة تكتيكية وخبراء المفرقعات.

وطلبت السلطات وقوات الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة، حيث طوقت المنطقة بالكامل.

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية

جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى.. اليوم