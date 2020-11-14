صدور ديوان «للنار مزاج آخر» للشاعرة ياسمين صلاح

صدرحديثًا عن الهيئة العامة لقصورالثقافة المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة ياسمين صلاح، تحت عنوان «للنار مزاج آخر»، يأتي الديوان في 132 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمس وعشرون قصيدة، منها «كليمة الله، للنار مزاج أخر، ماقبل سفر التكوين، جلجامش، فطور النوارس».جدير بالإشارة أن «للنارمزاج آخر» هي المجموعة الشعرية الأولي للشاعرة ياسمين صلاح، والتي فازت بالمركز الثاني في المسابقة الأدبية المركزية للعام (2019 -2020)، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة.من أجواء الديوانلا تجذبوني من شَعريأيُمسك البحر من عُرفه؟!لا تجذبوني من أظافريستضيع حقب كاملة من عالم الأحياءلا تجذبوني من كاحليكيف لـ (أخيل )أن يحيا من بعدي؟لا تجذبوني من خريفيأحب الانتحار في الأصفرإياكم إياكم وقلبيما زال عجينة لم يمسّها الله بعدأيامي الرطبة بالناس تجعلني أختنقدعوني أجففها بالوحدةالحقيقة ثعبان يُغير جلدهو أنا أصدقكم جميعاكلما صعدت على الليل.. أتزحلقعيني مفتوحة دائما ولا أراكممعي في السفينة من كل زوجين اثنينولا عاصم لي من الطوفانأمسك الماء في يدي وأعصرهما أشرس ما بيدي!كلُّ هذه الثقوب ولم يندلق منا الموت بعديلد الألم على يدي أسلاكا شائكةحياتي صغيرة..ألفه حولها عدة مراتلا تجذبوني من يديّ..مجروحتين من شد العالم على خصرييرقاتي الموضوعة في الماءلا تفقس إلا في النارتُكيل لكل نهار شمسهولكل حُبٍ عذابهو احترقت لغتيفلا تسألوني..أنفلتُ في المسافة بين السين والجيمأنا عفريتة..كلما نفضت بودرة العفريت عنيتطايرت لأنفي وسكنتنيبعدها تشتعل الحرائقومناخي المتطرف يجري جري الوحوشلن يعاقبني الله بالنارالنار فكرتي أصلايحبني الله أكثر ليستخدمنيسأجعل للنار أمزجةًو كان مزاجها زنجبيلا..