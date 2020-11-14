صدور ديوان «للنار مزاج آخر» للشاعرة ياسمين صلاح
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:24 ص
خالد حمادطباعة
صدرحديثًا عن الهيئة العامة لقصورالثقافة المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة ياسمين صلاح، تحت عنوان «للنار مزاج آخر»، يأتي الديوان في 132 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمس وعشرون قصيدة، منها «كليمة الله، للنار مزاج أخر، ماقبل سفر التكوين، جلجامش، فطور النوارس».
جدير بالإشارة أن «للنارمزاج آخر» هي المجموعة الشعرية الأولي للشاعرة ياسمين صلاح، والتي فازت بالمركز الثاني في المسابقة الأدبية المركزية للعام (2019 -2020)، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة.
من أجواء الديوان
لا تجذبوني من شَعري
أيُمسك البحر من عُرفه؟!
لا تجذبوني من أظافري
ستضيع حقب كاملة من عالم الأحياء
لا تجذبوني من كاحلي
كيف لـ (أخيل )أن يحيا من بعدي؟
لا تجذبوني من خريفي
أحب الانتحار في الأصفر
إياكم إياكم وقلبي
ما زال عجينة لم يمسّها الله بعد
أيامي الرطبة بالناس تجعلني أختنق
دعوني أجففها بالوحدة
الحقيقة ثعبان يُغير جلده
و أنا أصدقكم جميعا
كلما صعدت على الليل.. أتزحلق
عيني مفتوحة دائما ولا أراكم
معي في السفينة من كل زوجين اثنين
ولا عاصم لي من الطوفان
أمسك الماء في يدي وأعصره
ما أشرس ما بيدي!
كلُّ هذه الثقوب ولم يندلق منا الموت بعد
يلد الألم على يدي أسلاكا شائكة
حياتي صغيرة..ألفه حولها عدة مرات
لا تجذبوني من يديّ..
مجروحتين من شد العالم على خصري
يرقاتي الموضوعة في الماء
لا تفقس إلا في النار
تُكيل لكل نهار شمسه
ولكل حُبٍ عذابه
و احترقت لغتي
فلا تسألوني..
أنفلتُ في المسافة بين السين والجيم
أنا عفريتة..
كلما نفضت بودرة العفريت عني
تطايرت لأنفي وسكنتني
بعدها تشتعل الحرائق
ومناخي المتطرف يجري جري الوحوش
لن يعاقبني الله بالنار
النار فكرتي أصلا
يحبني الله أكثر ليستخدمني
سأجعل للنار أمزجةً
و كان مزاجها زنجبيلا..
جدير بالإشارة أن «للنارمزاج آخر» هي المجموعة الشعرية الأولي للشاعرة ياسمين صلاح، والتي فازت بالمركز الثاني في المسابقة الأدبية المركزية للعام (2019 -2020)، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة.
من أجواء الديوان
لا تجذبوني من شَعري
أيُمسك البحر من عُرفه؟!
لا تجذبوني من أظافري
ستضيع حقب كاملة من عالم الأحياء
لا تجذبوني من كاحلي
كيف لـ (أخيل )أن يحيا من بعدي؟
لا تجذبوني من خريفي
أحب الانتحار في الأصفر
إياكم إياكم وقلبي
ما زال عجينة لم يمسّها الله بعد
أيامي الرطبة بالناس تجعلني أختنق
دعوني أجففها بالوحدة
الحقيقة ثعبان يُغير جلده
و أنا أصدقكم جميعا
كلما صعدت على الليل.. أتزحلق
عيني مفتوحة دائما ولا أراكم
معي في السفينة من كل زوجين اثنين
ولا عاصم لي من الطوفان
أمسك الماء في يدي وأعصره
ما أشرس ما بيدي!
كلُّ هذه الثقوب ولم يندلق منا الموت بعد
يلد الألم على يدي أسلاكا شائكة
حياتي صغيرة..ألفه حولها عدة مرات
لا تجذبوني من يديّ..
مجروحتين من شد العالم على خصري
يرقاتي الموضوعة في الماء
لا تفقس إلا في النار
تُكيل لكل نهار شمسه
ولكل حُبٍ عذابه
و احترقت لغتي
فلا تسألوني..
أنفلتُ في المسافة بين السين والجيم
أنا عفريتة..
كلما نفضت بودرة العفريت عني
تطايرت لأنفي وسكنتني
بعدها تشتعل الحرائق
ومناخي المتطرف يجري جري الوحوش
لن يعاقبني الله بالنار
النار فكرتي أصلا
يحبني الله أكثر ليستخدمني
سأجعل للنار أمزجةً
و كان مزاجها زنجبيلا..
للنار مزاج آخر
للنار مزاج آخر