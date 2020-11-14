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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار القمح السبت 14 نوفمبر 2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
أسعار القمح
أسعار القمح
طارق عتمان – دعاء ابو العزم
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شهدت أسعار القمح، اليوم السبت 14 نوفمبر، ارتفاعًا ملحوظًا، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 594.25 دولار، مقابل 585.12 دولار أمس الجمعة، بزيادة قدرها 9.13 دولار للطن الواحد.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 6.8% في أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر الماضي، وسجل ارتفاعا بنسبة 3.9% منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات بانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.

وبلغت أسعار القمح العالمية في نوفمبر الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث صعدت منذ بداية الشهر الجاري بأكثر من 10% في بورصة شيكاغو، أما في باريس فقد ارتفعت بنسبة 7.2%.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم ديسمبر، صعدت عند 91 دولار للإردب، مرتفعة بنسبة 0.52%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.68%، لتتداول على انخفاض عند 146 دولار للإردب بسبب موسم حصاد القمح عالميًا.

وأدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية العقابية.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا، كان وزراء التموين والزراعة والمالية قد اتفقوا على تحديد أسعار شراء القمح المحلي كالتالي: 670 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

واحتلّ القمح الروسي المركز الأول من إجمالي التعاقدات بنسبة 47% مقابل 28% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما جاء القمح الروماني بالمركز الثاني بنسبة 22% مقابل 32% العام الماضي، تلاه القمح الفرنسي بنسبة 19% مقابل 21% العام الماضي.

فيما حلّ القمح الأوكراني فى المركز الأخير بنسبة 13% مقابل 8% لنفس الفترة من العام الماضي، وسط غياب واضح للقمح الأمريكي عن تعاقدات الهيئة خلال النصف الأول من عام 2020.

وتراجعت واردات القمح في مصر خلال النصف الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، نتيجة زيادة عمليات التوريد المحلي خلال الموسم المنتهي في منتصف يوليو الماضي، وشهد الاستيراد نحو 5.779 مليون طن، مقابل 6.167 مليون طن، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل 388 ألف طن، وبانخفاض بلغ حوالي 7.5 ألف طن عن متوسط خمسة الأعوام الماضية وبلغ حجم التوريد نحو 3.50 مليون طن من القمح المحلي، مقابل 3.27 مليون طن الموسم الماضى، بنسبة زيادة بلغت 7%.

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