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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار السكر تسجل 406.90 دولار للطن اليوم السبت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
أسعار السكر
أسعار السكر
طارق عتمان – دعاء ابو العزم
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شهدت أسعارالسكر اليوم السبت 14 نوفمبر ارتفاعا نسبيا، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 406.90 دولار للطن، مقابل نحو 397.40 دولار للطن الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 5.5 دولار.

في حين تراوح سعر طن السكر في مصر بين 6600 إلى 7300 بحسب الجودة ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.

وتراوح سعر كيلو السكر المعبأ بمحلات التجزئة بين 7.5 – 10 جنيهات بحسب النوع وشركة التعبئة ويوجد وفرة في المعروض من السكر مع استقرار في حجم الطلب في الفترة الحالية.

كانت وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا في يونيو الماضي بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، باستثناء ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة.

وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر 2.740 مليون طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن عن نفس الفترة.

يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن، ليدخل في أسعار السلع الغذائية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار للسلع 6.8 % في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 3.9 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح والسكر والارز لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.

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