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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذرة تسجل 410 دولارات للطن اليوم السبت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:53 ص
أسعار الذرة
أسعار الذرة
طارق عتمان – دعاء ابو العزم
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شهدت أسعارالذرة اليوم السبت 14 نوفمبر ارتفاعا نسبيا، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 410 دولارات مقابل 403.88 الأسبوع الماضي بصعود قدره 6.12 دولار في حين تراوح سعر الأردب الذرة في الأسواق بين 500-650 جنيها.

وشهدت اسعار طن الذرة الصفراء المستورد ارتفاعا ملحوظا بنحو 350 جنيه وسجل سعر طن الذرة الارجنتينى 4150 جنيها والبرازيلى 4150 والأوكراني 3330 ( صب ) أما سعر الطن من الذرة الصفراء المحلى فقد سجل 7000 جنيه.

وتراوحت أسعار أردب الذرة الصفراء البلدي الطويلة العويجة بين 900 إلى 950 جنيها والتي تستخدم في أعلاف التسمين للدواجن والماشية في حين تراوح سعر أردب الذرة حورس القصيرة بين 650 - 660 جنيه.

في حين سجل سعر كيلو الذرة لدي محلات بيع الاعلاف بين 3 – 5 جنيهات بحسب النوع وشركة التعبئة ويوجد وفرة في المعروض من الذرة مع استقرار في حجم الطلب في الفترة الحالية تراوح سعر طن الذرة في الاسواق بين 4000 و5000 جنيه ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذرة عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى انتهاء موسم الحصاد.

وقفزت واردات مصر من الذرة الي 3.9 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالى بزيادة بنحو 620 ألف طن من خلال 8 أسواق رئيسية حول العام وجاء الأرجنتين في المرتبة الأولى على قائمة موردى الذرة لمصر، بنحو 1.6 مليون طن تلتها أوكرانيا فى المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليون طن ثم رومانيا 391 ألف طن.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكيةأن تحقق مخزون من الذرة عند 1.702 مليار بوشل في الولايات المتحدة عن موسم التسويق 2020-2021، بينما أشارت توقعات المحللين إلى مخزون عند 2.033 مليار بوشل.

وهبطت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبربنسبة 2.3% إلى 4.07 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.18 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.06 دولار.

وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من محصول 2.740 مليون طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن عن نفس الفترة.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار للسلع 6.8 % في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 3.9 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح والسكر والارز لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.
الذرة
الذرة

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