استقرار فى أسعار اللحوم السبت 14 نوفمبر 2020

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.وأضاف عبد الباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم سجلت سعر الكندوز يبدا من 110-130 جنيهًا، وسجل سعر السجق 110-140 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر اللحوم الضأن بين 120-140 جنيهً، واللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.وأوضح عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيهًا.وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال إن أهم مؤشراتها بلوغ إجمالـى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغـنام- ماعـز- جمال) 3‚16 مليــون رأس عام 2018 مقابـــل 3‚17 مليـون رأس عـــام 2017 بنســبة انخفاض قدرهـا 5‚5٪.وبلــغ إجمـالـى أعــداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة نحو 5.3 مليـون رأس عـام 2018 مقابــل 7‚5 مليون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 4‚7٪.