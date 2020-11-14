سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 14-11-2020

يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 14-11-2020، خلال التعاملات الصباحية اليوم، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ويواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم أمام الجنيه المصري بداية التعاملات الصباحية في كافة البنوك المحلية الأجنبية.سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14-11-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل في البنك المصري الخليجي إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوحقق الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك بلوموبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.