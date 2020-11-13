المفتي: المسيحي المصري يختلف عن نظيره في بلاد أخرى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المصري ذو طبيعة خاصة وهو ابن بيئته ويتميز بجملة من التقاليد الممزوجة مع مقررات الدين الإسلامي.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان المصري يحمل طبيعة خاصة فيها جانب التدين عالي للغاية، مردفا: «خير من تكلم عن الشخصية المصرية الدكتور جمال حمدان، كما أنه تعرض للديانة المسيحية، وقال إن الديانة المسيحية تقولبت وفق الشخصية المصرية، وأصبح المسيحي المصري يختلف في مفردات كثيرة جدا عن المسيحي في بلاد أخرى».



