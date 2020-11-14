أسعار خام الألومنيوم السبت 14 نوفمبر 2020

سجل سعر الألومنيوم الخام في البورصة العالمية، اليوم السبت 14-11-2020، 1928.25 دولار للطن، فيما سجل سعر بيع الأسلاك والسلندرات بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، 34 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر لفائف الألومنيوم مقاس 6 م حوالي 39.300 جنيه للطن.وتعد شركة مصر للألومنيوم المصنع الوحيد في مصر الذي يصنع خام الألومنيوم، وتعاني الشركة من ارتفاع سعر الكهرباء، حيث طالب العاملون فيها بضرورة ربط سعر الكهرباء بسعر المعدن في البورصة العالمية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.