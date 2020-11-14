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مصر

«الصحة» توضح أسباب زيادة أعداد مصابى كورونا بالتزامن مع قدوم الشتاء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
الكشف عن كورونا
الكشف عن كورونا
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن ارتباط زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرًا مباشرًا على زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن قد يؤدى لتكدس المواطنين بالمناطق المغلقة مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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