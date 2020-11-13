سعاد صلاح.. قصة فتاة يخرج الدم من عينها وفمها وأنفها

استعرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، حالة فتاة تدعى سعاد صلاح يخرج الدم من عينها وفهما وأنفها، وعجز عن علاجها الأطباء.





وقال صلاح محمد السيد، والد سعاد، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، إن ابنته تعاني من ألم في جنبها، وبعد أشعة كثيرة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية الزائدة لها، لكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس أعراض الألم.



