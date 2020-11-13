الاثنين.. حفل تأبين الشاعرة ندى إمام بورشة الزيتون

تقيم ورشة الزيتون، مساء الإثنين المقبل، حفل تأبين الشاعرة والقاصة والكاتبة ندى إمام، التي رحلت عن عالمنا منذ يومين، وذلك بمقر الورشة بشارع محمد ابراهيم المتفرع من شارع سليم الأول بجوار قصر الطاهرة، وبالقرب من محطة مترو سراى القبة.ومن المقرر أن تدير الحفل الكاتبة الروائية ضحى عاصى، ويشارك فى التأبين كثير من صديقات وأصدقاء الراحلة، منهم الكاتبات والشاعرات أمل جمال وهالة فهمى وآمال ناجى ود محمد ابراهيم طه وسومية التركى وغيرهم، وسوف يتم قراءات شهادات عن الراحلة، كما سيقرأ الحضور بعضا من قصصها وقصائدها.كانت ندى إمام، شاعرة وقاصة وكاتبة مسرح، صدر لها مجموعتين قصصيتين وديوان شعر ورواية، وحصدت جائزة نادى القصة عام 2016م، وكذلك جائزة إحسان عبد القدوس، وحصلت على "المركز الأول"، عن قصتها "البرتقالة لا تعرف الحب".