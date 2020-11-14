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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تحرير الطفلة المختطفة بالسيدة زينب خلال ساعات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بالقاهرة تفاصيل تحرير الطفلة المختطفة بالسيدة زينب، بعد ساعات من تقدم والدها ببلاغ يفيد بتغيبها عن المنزل.

كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة بلاغا من محمد إبراهيم، والد الطفلة بسمة، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، يفيد بتغيبها بعد أن خرجت لشراء طعام من مطعم فول بالقرب من المنزل ولم تعد.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تبين وجود شاب، يرتدي كاب على رأسه وبنطلون چينز وتيشرت، اصطحب الطفلة لمكان غير معلوم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتوزيع مواصفات المتهم والطفلة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي، وعقب مرور ساعات، وردت معلومات إلى المقدم أحمد سعيد من الأهالي تفيد بمشاهدة الطفلة بجوار مسجد السيدة زينب تتسول بين المارة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، الذين تتبعوا خط سير المتهم والطفلة، وتمكنوا من ضبط "أدهم ز " 21 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة بغرض إجبار الطفلة على التسول وعثر بحوزته على سلاح أبيض.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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