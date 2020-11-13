خبير بيئي: نحتاج مزيدًا من العمل فى الاستثمار الأخضر

قال أحمد فتحي، الخبير البيئي إنه مع التطور التكنولوجي نحتاج مزيدا من العمل فى الاستثمار الأخضر لكي نحافظ على الكوكب، مع ارتفاع نسبة الكربون في الجو والتزايد المستمر لأخطار التغيرات المناخية نحتاج إلى خلق فرص عمل استثمار، الدولة تسعى إليه من خلال المشروع الخاص بوزارة التخطيط التى تنظمه.وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور" أن نصيب الوزارات المعنية من البترول والبيئة حوالي تسع مشاريع فى الخطة التى تقدمها وزارة التخطيط في عام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، منوها بأن هناك توجها كبيرا نحو الاستثمار الأخضر ويصنف لدى الهيئات الدولية الاقتصاد الأخضر.وأردف "فتحي"، أن التعامل مع السياحة البيئة تحتاج فرص عمل خضراء، والتشجيع على الزراعات في التوسع فى الصوب الزراعية ضمن المشروعات الخضراء مثل المترو الكهربائي ومترو الأنفاق الذى يحد من التلوث في العاصمة من ضمن المشاريع الخضراء التى تساهم فى المحافظة على البيئة وفي نفس الوقت تقدم فرص لاستثمار الطاقة المتجددة مثل مشاريع الطاقة الشمسية ضمن المشروعات الخضراء.