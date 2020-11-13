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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأزهر يشيد بمنع وطرد يمينيين إرهابيين خططوا لحرق المصحف في بلجيكا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:16 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
أميرة العناني
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ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما أعلنته السلطات البلجيكية، أمس الخميس، توقيف خمسة نشطاء ينتمون لليمين الإرهابي ممن يحملون الجنسية الدنماركية، للاشتباه في رغبتهم في «نشر الكراهية» عن طريق حرق مصحف في بروكسل، ومنعهم من الإقامة في بلجيكا، وموقف وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، من وأد هذه الفتنة في مهدها، من خلال تصريحه الذي قال فيه: «رُفضت إقامتهم لأن هؤلاء يمثلون تهديدًا خطيرًا للنظام العام في بلجيكا».

ويؤكد المرصد على أن سرعة استجابة السلطات البلجيكية خطوة إيجابية للقضاء على خطاب الكراهية واستئصال لأحد جذور الإرهاب والعنف، مشددًا على أن هذه الاستجابة بالمنع تُرسخ بشكل مباشر لثقافة التعايش المشترك من خلال الحفاظ على مشاعر الآخرين واحترام معتقداتهم ورموزهم الدينية المقدسة، متمنيًا في الوقت ذاته أن ينتهج كل المسئولين في الدول كافة هذا السلوك الإيجابي حتى يمكن القضاء على كل الطرق المؤدية للإرهاب والإرهاب المضاد.

جدير بالذكر أن المعتقلين هم من المتعاطفين مع حركة «الخط المتشدد» المناهضة للهجرة بقيادة راسموس بالودان، الذي اعتقل في فرنسا ثم طُرد بسبب آرائه المتطرفة.

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