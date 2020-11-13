جهاز النوبارية الجديدة ينعى المهندس محمد القصري

نعى المهندس مجدى يوسف المشرف العام على أجهزة النوبارية الجديدة ورشيد ومنطقة غرب كارفور والقائم بتسيير أعمال جهاز النوبارية الجديد، وجميع العاملين بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، المهندس محمد القصرى رئيس جهاز النوبارية الجديدة، الذي وافته المنية اليوم.جاء ذلك عبر تدوينة للمكتب الإعلامي لجهاز مدينة النوبارية الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.واختتموا النعي بقولهم: "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وأنا لله وانا اليه راجعون".وكان توفي اليوم المهندس محمد القصري، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، في مستشفى منشية البكري، بعد نقله إليها أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية، ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير غدا من المستشفى.