«مرشدي»: تخفيض سعر الفائدة يحفز قطاع المقاولات

قال المهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض مع انخفاض أسعار الوقود والغاز من العوامل الإيجابية التي ستسهم في دفع قطاع المقاولات، وستحقق الاستقرار السعر مع الحد من المضاربات بقطاع المقاولات.وأوضح «مرشدي» فى تصريحات لـ«الدستور» أن تلك المتغيرات ستحفز قطاعا كبيرا من شركات المقاولات على المنافسة على عدد أكبر من العمليات وإنهاء حالة ترقب التي فرضتها الارتفاعات السعرية فى الخامات ومدخلات التنفيذ، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية عند الإقراض هي أمور التى حملت شركات المقاولات العديد من الأعباء المالية فى الفترة الأخيرة.الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس الخميس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪