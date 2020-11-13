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مصر

«الحج السعودية»: 279 معتمرًا غادروا الأراضى المقدسة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:09 م
المعتمرين
المعتمرين
رامى حسين
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن هناك نحو ٢٧٩ معتمرا من دولة إندونيسيا عادوا إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسك العمرة في ظل أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنها مستمرة في استقبال أفواج المعتمرين من إندونيسيا.

يشار إلى أن السلطات السعودية بدأت المرحلة الثالثة لاستقبال المعتمرين بالخارج منذ أول نوفمبر الجاري، حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية.

وتشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19،500 زائر في اليوم الواحد، وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء الجائحة، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل المملكة وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

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