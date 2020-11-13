ليلة محمدية فى حب الرسول بنادى المنيا الرياضى (صور)

نظم نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبدالجابر، وبالتعاون مع فريق "عليه بصلي"، ليلة محمدية في حب الرسول الكريم، مساء اليوم، حضره عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك إحياء لذكرى مولد خير الأنام.تضمن الحفل، عددًا من الأغاني والأنشودات الدينية لأعضاء الفرقة، ومشاركة من الأطفال الموهوبين الذين تغنوا بحب النبي وسط حماس الأطفال وإشادة الحاضرين.أُقيم الحفل بالمقر الرئيسي لنادي المنيا، تحت إشراف الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة النادي ومسئول النشاط الثقافي والاجتماعي، وحضره عدد كبير من الأطفال أبناء أعضاء الجمعية العمومية وعدد من أعضاء النادي.