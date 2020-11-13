رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط يهبط بفعل ارتفاع إنتاج ليبيا وزيادة إصابات كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:10 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
نزلت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة، متأثرة بزيادة الإنتاج الليبي ومخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما يبطئ التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ونزل خام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7 بالمئة، لتجري تسويته عند 42.78 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 2.4 بالمئة، لتنهي الجلسة عند 40.13 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، حقق كلاهما زيادة ثمانية بالمئة.

قال مصدر نفطي ليبي لرويترز إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا
من مليون برميل يوميا أعلنت عنها مؤسسة النفط الوطنية بالبلاد في السابع من نوفمبر.

وزادت المعنويات سلبية نتيجة مؤشرات مؤشرات على ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة. فبحسب
بيانات من بيكر هيوز، زاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة بمقدار عشرة إلى 236 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

ومما ضغط على الأسعار أيضا، أفادت بيانات حكومية أمريكية بأن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون
برميل في الأسبوع الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 913 ألف برميل.

والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وغيرها عند مستويات غير مسبوقة وسيؤدي
تشديد القيود إلى تعاف للطلب على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان يأمل الكثيرون.

قفزت عقود غرب تكساس الوسيط وبرنت هذا الأسبوع بعد بيانات أظهرت أن اللقاح التجريبي لكوفيد-19
الذي تطوره شركة فايزر وبيو.إن.تك الألمانية فعال بنسبة 90 بالمئة.

لكن أمس الخميس، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط من المستبعد أن يتلقى
دفعة كبيرة من اللقاح حتى مرور جزء كبير من 2021.

موضوعات متعلقة

منع وكيل «أوقاف القاهرة» من صعود المنبر

حفلة سكر.. اعترافات شاب ألقى عشيقته من الطابق السابع بالتجمع

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

الاثنين.. حفل تأبين الشاعرة ندى إمام بورشة الزيتون

بعد «الغرفة 207».. 6 مجموعات قصصية يمكن تحويلها لمسلسلات وأفلام

من الأرشيف.. «الأبنودي» يكشف سر الخلاف مع عبد الحليم حافظ حتى وفاته

شيرين سامي: أعمال إليف شافاك تلهمني وتلهب حماسي للكتابة (حوار)